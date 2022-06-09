Зокрема, йдеться про бойові дії у напрямках населених пунктів Комишуваха на Запоріжжі та Роти на Донеччині. Про це стало відомо з оперативного зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 9 червня.

Зверніть увагу Росіяни завдали ракетного удару у районі Краматорська, – Генштаб

Актуальна ситуація на Сході

На Слов'янському напрямку росіяни намагаються закріпитися на досягнутих рубежах і не проводять активних бойових дій. Вони поповнюють запаси та перегруповують підрозділи, але, разом з тим, здійснювали артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

Окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька силами мотострілецьких підрозділів та артилерії. Бойові дії тривають, однак успіху росіяни не мають.

Ворог завдав ракетного удару в районі Краматорська, а також проводив там повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Ворожі безпілотники літали і над Покровськом.

Здобутки ЗСУ на фронті

Поблизу Нагірного загарбники здійснювали розвідку, аби визначити маршрути висування та слабкі місця в обороні українських військ. Однак це завершилося для них погано – захисники України дали окупантам рішучу відсіч та змусили їх відійти.

У районі Долини, неподалік від Слов'янська, артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та ворожої техніки. Детальніше про втрати росіян повідомлять згодом.

Загарбники намагалися штурмувати північно-західну околицю Тошківки на Луганщині, однак ЗСУ успішно відбили цю атаку.

До теми ЗСУ вдарили по ворожих позиціях під Слов'янськом та відбили штурм біля Тошківки

Оперативне зведення про ситуацію на фронті 9 червня від Генштабу ЗСУ: дивіться відео



У Генштабі підкреслюють, що Сили оборони України стабільно продовжують завдавати значних втрат російським агресорам та тримають оборону на всіх напрямках. Крім того, на певних ділянках ЗСУ ведуть контрнаступальні дії.

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