Оккупанты имеют частичный успех возле Лисичанска, но ВСУ остановили наступление у одного из заводов
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Российские захватчики не оставляют попыток наступать на Лисичанск. Оккупанты ведут штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имея там частичный успех.
Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ на вечер 30 июня.
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Какова ситуация в Лисичанске
Оккупанты удерживают северо-западную и юго-восточную части Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, враг ведет штурмовые действия в районе:
- населенного пункта Тополевка,
- северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцево,
Враг частично преуспевает, удерживает под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
В то же время, украинские воины смогли остановить оккупантов в направлении Лоскутовки – Лисичанского желатинового завода и заставили захватчиков отойти.
Россияне бросили все силы на захват Лисичанска
Российские военные беспрестанно обстреливают Лисичанск. Местные жители мечтают хотя бы о полчаса покоя и тишины. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что враг бросил практически все силы на захват города. Теперь найти безопасное место в Лисичанске – очень тяжело.
Разрушение и диверсанты: какая ситуация в Лисичанске
Люди мечтают хотя бы о полчаса тишины, но оккупанті не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения. Вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов. Разрушений очень много,
– отметил Гайдай.
Под удар попали территория нефтеперерабатывающего завода и район Волчеяровки. Отделение полиции полностью уничтожено. В то же время, количество поврежденных жилых домов уже даже не успевают считать. В подвале одного из домов обнаружили тело женщины без признаков жизни. Перед этим дом горел.
Кроме того, в Лисичанск регулярно пытаются прорваться российские диверсанты. 29 июня одну ДРГ обезвредили в районе Верхнекаменки.
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