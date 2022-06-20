Оккупанты интенсивнее готовят по Харькову и Николаевщине: как прошла ночь в регионах

Российские кафиры увеличили интенсивность обстрелов Харькова, в том числе крайних северных районов. Обстрелы не утихают также на Востоке и на юге Украины.

Как прошли сутки в регионах Украины

В результате обстрелов ранены и погибшие гражданские. Об этом говорится в возведении областных администраций по состоянию на утро 20 июня, сообщает 24 канал.

Бои за Северодонецк и массовые удары авиации: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

В то же время относительно спокойно ночь прошла на: Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине.

На Днепропетровщине ночью враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Сгорел дом. Люди не пострадали.

Харьков : интенсивность обстрелов города увеличилась, в том числе крайних северных районов. Пострадавших предварительно нет.

По области кафиры обстреливают Чугуевщину, в течение суток — один человек ранен. Активные обстрелы на Изюмском направлении, где ведутся бои, пятеро пострадавших. В Первомайском Лозовского района один пострадавший. Также обстрелы потерпели Золочевское общество.

Ситуация на Донбассе сложная

Луганщина : россияне трижды атаковали с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, соединяющих Лисичанск и Северодонецк. Непригодные для перемещения мосты кафиры обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали поселки Павлоград и Синецкий.

Также в Северодонецке под огонь врага попала территория завода "Стеклопластик" и полигона спасателей.

Из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка. Погибших и раненых, по предварительным данным, нет.

Донетчина : интенсивность обстрелов нарастает по всей линии фронта. За сутки украинские военные зафиксировали авиаудары по Торецку, Нью-Йорку, Новомихайловке.

Плотные обстрелы из артиллерии, танков, РСЗО "Град" и "Ураган" были нанесены также в районах Авдеевки, Зайцева, Железного, Бахмута.

В результате обстрелов повреждены 6 многоэтажек и 6 частных жилых домов, админздание отделения полиции, помещение "Укртелеком", автобаза, Торецкая исправительная колония, больница,

– говорится в сообщении.

Известно об одном погибшем и 7 раненых, включая ребенка.

На Николаевщине в результате обстрелов тоже пострадали гражданские

Николаевщина : вчера были обстрелы в Широковской общине. Пострадавших нет, повреждены жилые дома. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

В то же время в результате обстрелов города Очаков Очаковской общины один человек погиб, два получили ранения.

Во второй половине дня вчера также были обстрелы в селе Галицынове. Частичное разрушение жилых домов. Потерпевших нет,

– сообщили в ОГА.

Вражеские обстрелы потерпели и село Лупарево. Информация о повреждениях уточняется.

В результате обстрелов села Красное Воскресенской общины прекратилась подача энерго- и водоснабжения. Разрушений и пострадавших нет. В селе Красное из-за вражеских обстрелов занялось поле с озимой пшеницей.

На оккупированных территориях россияне продолжают террор

Херсонщина: ситуация стабильно тяжелая в Бериславском и Каховском районах. От боевых действий повреждены и уничтожены дома мирных жителей, много заминированной инфраструктуры.

В ОП сообщили, что мирные жители продолжают рассказывать о мародерствах со стороны оккупантов, угрозах фермерам, предпринимателям и похищении людей.

В Американском институте изучения войны называют контратаки ВСУ в Херсонской области успешными и прогнозируют, что в ближайшие недели для российских оккупантов будет еще большая угроза.

В то же время враг усиливает системы ПВО в Херсонской области. Специалисты предполагают, что это может быть ответом на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

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