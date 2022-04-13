Оккупанты ищут "нацистского снайпера": в Мелитополе ночью расстреляли автомобиль с буквой Z
На оккупированных территориях продолжается сопротивление российским захватчикам. В частности, минувшей ночью в Мелитополе Запорожской области, неизвестный расстрелял автомобиль оккупантов.
Об этом в эфире 24 канала сообщил корреспондент из Запорожья. По его словам, украинцы продолжают противостоять рашистам.
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"Снайпера" ищут
В Мелитополе вблизи местной швейной фабрики была какая-то стычка. Люди говорят, что видели там расстрелянный легковой автомобиль с буквой Z,
– рассказал журналист.
Он отметил, что уже утром оккупанты устроили в городе патрули. Они останавливали все автомобили и говорили людям, что ищут "нацистского снайпера".
Как отметил корреспондент, пока никто не знает, что это была за вооруженная акция и кого расстреляли в той машине. Впрочем, понятно, что народное сопротивление продолжается.
Корреспондент из Запорожья рассказал о сопротивлении местных: смотрите видео