Оккупанты ищут водителей для своих опасных грузов прямо в Украине

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает о появлении опасных вакансий на украинских сайтах по поиску работы.

С 19 марта уже зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков. Кроме того, установлена ​​связь рекрутинга украинцев для военных приказов России.

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Опасные вакансии появились из-за проблем россиян с перевозкой опасных грузов в Украине, плохого знания местности. Оккупанты планируют дальнейшее продвижение, поэтому решили привлекать для перевозок украинцев.

В ведомстве предостерегают, что после согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений.

Как распознать вражеские вакансии

Признаки опасных вакансий на сайтах:

Работа на линии Россия – Украина;

Работа в Беларуси;

Работа на линии Беларусь – Украина;

Работа в Грузии, Армении и на ВОТ (временно оккупированных территориях).

Также различить опасные вакансии можно и по требованиям:

Опыт работы на цистернах/бензовозах (для поставок топлива войскам РФ);

Опыт работы на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших);

Знание дорог в некоторых областях Украины.

Поэтому украинцев призывают быть бдительными и ни в коем случае не откликаться на подозрительные вакансии.

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