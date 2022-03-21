Оккупанты ищут водителей для своих опасных грузов прямо в Украине
Источник:Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает о появлении опасных вакансий на украинских сайтах по поиску работы.
С 19 марта уже зафиксирован стремительный рост предложений для дальнобойщиков. Кроме того, установлена связь рекрутинга украинцев для военных приказов России.
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Опасные вакансии появились из-за проблем россиян с перевозкой опасных грузов в Украине, плохого знания местности. Оккупанты планируют дальнейшее продвижение, поэтому решили привлекать для перевозок украинцев.
В ведомстве предостерегают, что после согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к исполнению преступлений.
Как распознать вражеские вакансии
Признаки опасных вакансий на сайтах:
- Работа на линии Россия – Украина;
- Работа в Беларуси;
- Работа на линии Беларусь – Украина;
- Работа в Грузии, Армении и на ВОТ (временно оккупированных территориях).
Также различить опасные вакансии можно и по требованиям:
- Опыт работы на цистернах/бензовозах (для поставок топлива войскам РФ);
- Опыт работы на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших);
- Знание дорог в некоторых областях Украины.
Поэтому украинцев призывают быть бдительными и ни в коем случае не откликаться на подозрительные вакансии.
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