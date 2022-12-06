Об этом 24 каналу рассказал киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, россияне до сих пор не достигли никакой цели, декларируемой в начале вторжения.

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Хотели захватить Украину за неделю. Мы помним, как Путин пафосно предлагал военным договориться и сложить оружие. Лавров говорил, что мы можем войну хоть завтра закончить, если Украина капитулирует. Украина не закончила, не капитулировала. А теперь россияне ищут возможности, как все закончить,

– отметил Костенко.

Оккупантам важно по крайней мере захватить Донецкую и Луганскую области

По мнению Костенко, уже даже российские военные, которые отдают приказы о запуске ракет, понимают, что война для них проиграна. Но могут и дальше говорить басни руководству, что "Украина вот-вот сломается и придет договариваться".

Сейчас оккупанты пытаются придумать хотя бы какое-то решение и потянуть время, чтобы не потерпеть столь жесткого поражения в войне. Именно для этого они сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.

Они ищут возможности, чтобы так называемые "цели" войны были хоть как-то достигнуты. Лучше всего для них – это Луганская и Донецкая области. Это "цели", которые можно скормить российскому обществу. На фоне этого они будут пытаться выйти из войны,

– подчеркнул Костенко.

Оккупанты ищут возможность закончить войну – Костенко: смотрите видео

Если с "демилитаризацией" и "денацификацией" Кремль еще может что-то наврать россиянам вроде "убили всех нацистов" и "уничтожили украинскую армию". То без Луганской и Донецкой областей им вообще будет сложно объяснить, какую именно победу они якобы одержали в Украине.

В России истощается ракетный арсенал