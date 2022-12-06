Про це 24 каналу розповів кіборг, військовий ЗСУ та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, росіяни досі не досягли жодної цілі, яку декларували на початку вторгнення.

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Хотіли захопити Україну за тиждень. Ми пам'ятаємо, як Путін пафосно пропонував військовим домовитися та скласти зброю. Лавров казав, що ми війну можемо хоч завтра закінчити, якщо Україна капітулює. Україна не закінчила, не капітулювала. А тепер росіяни шукають можливості, як все закінчити,

– зазначив Костенко.

Окупантам важливо принаймні захопити Донецьку та Луганську області

На думку Костенка, вже навіть ті російські військові, які віддають накази про запуск ракет, розуміють, що війна для них програна. Але можуть і надалі говорити байки керівництву, що "Україна от-от зламається і прийде домовлятися".

Зараз окупанти намагаються придумати хоча б якесь рішення та потягнути час, щоб зазнати не настільки жорсткої поразки у війні. Саме для цього вони зосередили свої зусилля на захопленні Бахмута та Донецької і Луганської областей загалом.

Вони шукають можливості, щоб так звані "цілі" війни були хоча б якось досягнути. Найкраще для них – це Луганська та Донецькі області. Це – "цілі", які можна згодувати російському суспільству. На фоні цього вони намагатимуться вийти з війни,

– наголосив Костенко.

Окупанти шукають можливості закінчити війну – Костенко: дивіться відео

Якщо з "демілітаризацію" та "денацифікацією" Кремль ще може щось набрехати росіянам на кшталт "вбили всіх нацистів" та "знищили українську армію". То без Луганської та Донецької областей їм взагалі буде складно пояснити, яку саме перемогу вони нібито отримали в Україні.

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