Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что в полиции показали обломки ракеты, сбитой в Киевской области.

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Ракетный запас России истощается

Подоляк отметил, что Россия может еще несколько раз нанести массированный ракетный удар по Украине, но на большее ракетного запаса не хватает. Хотя все зависит от логистики и захотят ли россияне снять ракеты с других направлений – в частности, с Владивостока, Хабаровска и т.д. "Искандеров" уже очень мало, "Калибров" очень мало, старых ракет типа "Х" тоже не хватает.

Что касается производства, у них нет составляющих, особенно электроники, чтобы дальше строить большое количество этих ракет. Почему они и искали партнера, типа Ирана, чтобы у него взять дополнительно 700 – 800 ракет. Россия истощается с точки зрения такого оружия, крылатых ракет, которыми она атакует не военные позиции, а исключительно энергетическую инфраструктуру.

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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Последний аргумент России

Он продолжил, что это предпоследний аргумент России в ее стремлении усадить Украину за стол переговоров. Последний аргумент – это ядерное оружие, но это не проблема Украины, потому что мы безъядерное государство. Это вопросы других стран, как они будут этому противодействовать, иначе на планете начнется хаос, и это уже будут войны мирового масштаба.

"Поэтому мы уже подходим к этому рубежу, и Россия так нервно предлагает сесть за стол переговоров. Они считают, что все дураки и согласятся на Минск-2. Они понимают, что еще несколько месяцев, зима, и у них не будет возможности наносить таких массированных античеловеческих атак", – подчеркнул Подоляк.

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