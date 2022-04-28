Оккупанты используют аэродром Мелитополя для базирования и полетов штурмовой авиации.

28 апреля 2022 , 07:37
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты используют аэродром Мелитополя в собственных целях. Там враг базирует свою авиацию.

Оккупанты базируют в Мелитополе штурмовые самолеты, ударные вертолеты и транспортно-боевую авиацию. Об этом сообщили в Генштабе 28 апреля.

К теме Сегодня Байден выступит с речью в поддержку Украины, – Белый дом

Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8,
– говорится в сообщении.

На Донбассе ВСУ сбили 8 воздушных целей

  • 1 самолет;
  • 1 крылатую ракету;
  • 6 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Обратите внимание – Готовится важное решение ЕС: Зеленский обратился к украинцам 27 апреля: видео

 

Автор: Марта Кушка