Оккупанты используют аэродром Мелитополя для базирования и полетов штурмовой авиации.

Российские оккупанты используют аэродром Мелитополя в собственных целях. Там враг базирует свою авиацию.

Оккупанты базируют в Мелитополе штурмовые самолеты, ударные вертолеты и транспортно-боевую авиацию. Об этом сообщили в Генштабе 28 апреля.

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Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8,

– говорится в сообщении.

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1 самолет;

1 крылатую ракету;

6 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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