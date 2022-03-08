Оккупанты используют Крым для лечения раненых врагов и сожжения тел погибших

Больницы Армянска, Красноперекопска и Джанкой полны раненых военнослужащих. В каждой больнице не менее 1 000 –1 500 российских военных.

В этих больницах лечат только военнослужащих. Это означает, что гражданское население отправляют в частные учреждения или заставляют искать больницы в других городах, сообщила 24 канала Миссия президента Украины в Крыму.

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На севере Крыма были установлены мобильные госпитали и крематории.

Радио Свобода сообщает, что морги в Армянске и Красноперекопске полны мертвых тел русских солдат.

Гражданских заставляют собирать гуманитарную помощь и еду для российских солдат в Джанкое, Алуште и Симферополе.

Крымское население призывают к сдаче крови – по территории оккупированного полуострова передвигаются мобильные пункты сбора.

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