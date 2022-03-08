У цих лікарнях лікують лише військовослужбовців. Це означає що цивільне населення відправляють до приватних закладів або змушують шукати лікарні в інших містах, повідомила 24 каналу Місія президента України в Криму.

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На півночі Криму встановили мобільні госпіталі та крематорії.

Радіо Свобода повідомляє, що морги в Армянську та Красноперекопську повні мертвих тіл російських солдатів.

Цивільних змушують збирати гуманітарну допомогу та їжу для російських солдатів в Джанкої, Алушті та Сімферополі.

Кримське населення закликають до здачі крові – територією окупованого півострова пересуваються мобільні пункти збору.



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