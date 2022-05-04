Оккупанты из "Градов" обстреляли 2 села в Синельниковском районе Днепропетровской области

Российские оккупанты 4 мая 2022 года из "Градов" обстреляли Великомихайловскую общину в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что попали по двум селам.

Важно Люди с большим сердцем и огромной силой духа: Зеленский показал героическую работу спасателей

Известно, что из-за обстрелов было повреждено несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.

Смотрите фотографии последствий российских обстрелов от председателя Днепропетровской ОВА:

Однако, к счастью, людей не задело и все остались живы. Ведь большинство местных жителей уехали с опасной территории.

Что известно о последних обстрелах Днепропетровщины

Российские оккупанты обстреляли очередное хранилище зерна. От вражеских ракет пострадали 2 хранилища агропредприятий в Днепропетровской области, в Синельниковском районе. Пострадавших нет.

Российские оккупанты 28 апреля продолжают свои циничные обстрелы территории Украины. В 20:23 обстреляли село в Днепропетровской области – Большую Костромку. Населенный пункт россияне атаковали из "Градов". В результате погиб 71-летний мужчина, повреждены несколько домов, село частично осталось без света и газа.

Ночью 24 апреля российские захватчики цинично обстреляли Днепропетровскую область. Три ракеты взорвались в Павлоградском районе. Одна из ракет попала в железнодорожную инфраструктуру. В результате взрыва погиб 48-летний мужчина. Также уничтожены 8 зданий: под завалами находятся три легковых и один грузовой автомобиль.

Ночь 21 апреля в Днепропетровской области прошла под сигналы воздушной тревоги. Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск. Людей и дома не зацепило, однако попали по коммуникациям и оставили город без света и воды.

Российские военные нанесли ракетные удары с "Градов" по Днепропетровской области, в результате чего пострадали жилые дома. "Асвабадители" изуродовали пятиэтажку в Зеленодольске. К счастью, людей не задело.

Смотрите также – в США считают, что на Днепр могут пойти из Изюма: смотрите видео