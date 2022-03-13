Оккупанты из "Градов" обстреляли Высокополье в Херсонской области
Источник:Борис Силенков в фейсбуке
Российские захватчики продолжают обстреливать из тяжелого вооружения населенные пункты. Враг открыл огонь из "Градов" по Высокополью.
Оккупанты атаковали детский сад, была выведена из строя газотранспортная сеть, отсутствует свет, повреждены дома, а также сад. Об этом сообщил бывший глава Херсонской ОГА Борис Силенков.
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Сегодня, около 16:00, орки "Градами" ударили по поселку Высокополье,
– отметил он.
Экс-глава облгосадминистрации подчеркнул, что "это единственная община в области, которая открыто вступила в бой с захватчиками. Два дня защищали украинскую землю от российских фашистов, наступавших из Воронцовского и Александровского районов. Сегодня третий день и они не сдали Высокополье".