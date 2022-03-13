Окупанти атакували дитячий садок, була виведена виведена із ладу газотранспортна мережа, відсутнє світло, пошкоджені будинки, а також садок. Про це повідомив колишній глава Херсонської ОДА Борис Сіленков.

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Сьогодні, біля 16:00 години, орки "Градами" вдарили по селищу Високопілля. Це єдина громада в області, яка відкрито вступила у бій з загагарбниками,

– зазначив він.

Ексочільник облдержадміністрації наголосив: "Два дні боронили українську землю від російських фашистів, які наступали з Воронцовського і Олександрівського районів. Сьогодні третій день і вони не здали Високопілля".