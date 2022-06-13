Оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли Сумщину и Черниговщину

На Севере российские захватчики продолжают обстреливать пограничные районы. О новом наступлении враг не думает, но надеется нанести вред мирному населению.

Героическая борьба украинской армии и народа с русскими оккупантами продолжается. Враг бросает на штурм большие силы и пытается удержать позиции на временно оккупированных территориях, но благодаря ВСУ все его планы идут кувырком.

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Ситуация на Севере

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские кафиры произвели обстрел из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запсилья Сумской области и Горск и Гремяч Черниговской области.

Также известно, что на Северском направлении враг активно оборудует свои позиции у границ, потому что очень боится наступления ВСУ на Россию. Мнение о том, что заходить с оружием на территорию другой страны могут только россияне, в больные головы кафиров не приходит.

Ситуация на фронте: коротко о главном

На Слобожанском направлении без изменений: враг пытается удержать свои позиции и производит обстрелы позиций ВСУ. В Харьковском направлении враг мечтает отрезать поставки сил ВСУ, которые держат оборону на Славянском направлении. Там враг попытался штурмовать Богородичное, но отступил после провала.

Горячая битва за Донбасс продолжается. На Лиманском направлении было затишье, но враг предпринял попытку окружить наших героев в районе Лисичанска, Привилегии, Северодонецка и Боровского. Штурм и обстрелы Северодонецка продолжаются, ВСУ держат оборону города.

На Южнобужском направлении россияне продолжают укреплять оборону и надеяться на сдерживание контрнаступления ВСУ. Также с целью помешать перегруппировке сил ВСУ на Юге враг производит минометные и артиллерийские обстрелы наших позиций.

Война России против Украины: последние новости

Нашим героям в Северодонецке удалось взять в плен несколько русских оккупантов. Один из них оказался предателем из Донецка, воевавшим на стороне врага, хотя его сын защищает Украину. Пленный кафиров рассказал, как из танка обстреливал Рубежное и выполнял приказ "равнять все с землей" в Северодонецке.

Наступление россиян на Донбасс начинает захлебываться. Враг не имеет существенных успехов, но испытывает проблемы из-за потерь – комплектация подразделений врага на Донбассе идет не слишком удачно.

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