Оккупанты обстреливают временно оккупированную Горловку на Донетчине. Все для того чтобы обвинять в атаках Вооруженные Силы Украины.

Соответствующую информацию сообщил 24 каналу источник в разведке. Обстрел происходит именно сейчас, ориентировочно в 22:00 6 июня.

Россия массированно обстреляла Донецк: цель – обвинить Украину в гибели гражданских

Оккупанты обстреливают Горловку

Российские оккупанты обстреливают Горловку из САУ (с амоходной артиллерийской установки – 24 канал),

– сообщил источник.

Стоит вспомнить, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов недавно вспоминал, что Горловка – украинский город, который временно оккупировала Россия . Тем не менее, украинские защитники продолжают проводить в регионе эффективные спецоперации.

То есть наши военные действуют в соответствии с планом возвращения города из лап оккупанта, который есть в наших структурах.

Если враг считает, что мы будем защищаться – он глубоко ошибается, мы будем делать так, как считаем нужным,

– посетовал Данилов.

Кроме того советник главы Офиса Президента Алексей Арестович еще 2 марта рассказывал, что одна из наших бригад уже продвинулась на окраине Горловки.

Тогда советник Ермака уверял, что бригада закреплялась и, возможно, будет развивать наступление. Тогда Арестович объяснял, что впервые на 7-й день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении.

Кратко об аналогичном цинизме оккупанта в других городах Украины

В ночь на 5 июня Россия массированно обстреляла Донецк. Оккупанты били со стороны города Макеевка на территории Донетчины. Тогда источники 24 канала в разведке также рассказывали, что враги цинично ударили по городу, чтобы обвинить Украину в гибели мирных жителей. Известно, что в результате атаки пострадали и погибли люди.

6 июня кафиры снова атаковали Донецк . То есть, фактически враги обстреливают временно оккупированную территорию с такой же территории. Тогда источники 24 канала в разведке снова рассказали, что россияне снова хотят обвинить Украину в обстреле мирного населения Донецка.

5 июня в Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали, что путинские кафиры продолжают попытки обвинить героическую украинскую армию в своих преступлениях. Правда, ей не удается обмануть даже людей, которых они обстреливают. В частности, местные люди на 8 лет войны уже понимают, кто и откуда их обстреливает.

Так преступную ложь россиян разоблачили сами жители Донецка, которые ориентируются в пространстве лучше российских военных. Они сразу поняли, что "выпущенные по центру города 40 снарядов из "Града", о которых заявили российские кафиры, никак не могли прилететь с позиций ВСУ.

Стоит вспомнить, что россияне устраивали провокации и на темном оккупированной Херсонщине. В частности, враги нарядились в форму украинских военных и приходили в дома к мирным людям.

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