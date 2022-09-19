Детали циничного обстрела рассказали в Харьковской областной прокуратуре. Сообщается, что оккупанты открыли огонь днем 17 сентября.

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Оккупанты обстреляли село Стрелечья

В это время врачи под обстрелами пытались эвакуировать пациентов областной психбольницы. Непосредственно во время эвакуации россияне начали обстреливать село Стрелечья.



В результате обстрела погибли четверо медработников больницы. Двое из погибших медиков во время обстрела находились в машине. Сообщается, что российский танк выстрелил прямо в их автомобиль.

Еще двое пациентов и местный житель получили ранения.

К сведению. Украинские военные деоккупировали село Стрелечья в сентябре. Поселок расположен на границе с россией, поэтому местные жители до сих пор подвергаются обстрелам со стороны россиян.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

В августе – сентябре украинские военные начали блестящее контрнаступление на Харьковщине. Президент Владимир Зеленский 16 сентября информировал, что почти вся Харьковская область деоккупирована.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Харьковской области удалось освободить 421 населенный пункт. Среди освобожденных городов – Изюм, Балаклея, Купянск и другие.

Следует отметить, что в кремле планировали в начале ноября провести псевдореферендум относительно аннексии Харьковщины. Но планам москвы помешало наступление ВСУ.

После того как ВСУ освободили Изюм, там обнаружили массовое захоронение гражданских и военных. Правоохранители обнаружили 445 могил с крестами. Практически все эксгумированные имеют признаки насильственной смерти.

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