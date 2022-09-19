Деталі цинічного обстрілу розповіли в Харківській обласній прокуратурі. Повідомляється, що окупанти відкрили вогонь вдень 17 вересня.

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Окупанти обстріляли село Стрілеча

У цей час лікарі під обстрілами намагались евакуювати пацієнтів обласної психіатричної лікарні. Безпосередньо під час евакуації росіяни почали обстрілювати село Стрілеча.



Унаслідок обстрілу загинуло четверо медпрацівників лікарні. Двоє із загиблих медиків під час обстрілу перебували в автівці. Повідомляється, що російський танк вистрілив прямо в їх автомобіль.

Ще двоє пацієнтів та місцевий мешканець отримали поранення.

До уваги. Українські військові деокупували село Стрілеча у вересні. Селище розташоване на кордоні з росією, тому місцеві жителі досі потерпають від обстрілів з боку росіян.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

У серпні – вересні українські військові розпочали блискучий контрнаступ на Харківщині. Президент Володимир Зеленський 16 вересня інформував, що майже вся Харківська область деокупована.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що на Харківщині вдалося звільнити 421 населений пункт. Серед звільнених міст – Ізюм, Балаклія, Куп'янськ та інші.

Варто зазначити, що в кремлі планували на початку листопада провести псевдореферендум щодо анексії Харківщини. Та планам москви завадив наступ ЗСУ.

Після того, як ЗСУ звільнили Ізюм, там виявили масове поховання цивільних та військових. Правоохоронці виявили 445 могил з хрестами. Майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті.

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