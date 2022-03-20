Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли частные дома в Тростянце: погибли 3 пенсионера

Российские оккупанты 20 марта обстреляли из тяжелой артиллерии частные дома в Тростянце на Сумщине. Погибли 3 человека.

В прокуратуре Сумщины сообщили, что российские оккупанты уничтожили несколько домов. Также враг убил трех пожилых людей, проживавших там.

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Погибли 64-летний и 70-летний мужчины и 73-летняя женщина. Кроме того, враг повредил несколько многоквартирных жилых домов и магазин.

Военные России обстреляли из тяжелой артиллерии частные дома в Тростянце на Сумщине 20 марта. В результате погибли трое пенсионеров,

– говорится в сообщении.

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