Оккупанты из "Ураганов" обстреляли рынок в Горняке Донецкой области: два человека погибли

Российские захватчики 12 декабря обстреляли город в Донецкой области. В результате очередного терроризма оккупантов 8 человек пострадали.

Оккупанты утром 12 декабря обстреляли город Горняк в Донецкой области с помощью РСЗО "Ураган". Снаряды врага попали по центральной части города, в район продовольственного рынка.

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Очередной террор российских захватчиков

По информации главы ОВА Павла Кириленко, в результате вражеской атаки погибли два человека, десять человек получили ранения.

Медики оказывают помощь пострадавшим. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

Государство-террорист непрерывно терроризирует мирных украинцев – стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь,

– подчеркнул Кириленко.

Также глава ОВА призывает всех жителей Горняка эвакуироваться. "Не подвергайте себя опасности", – добавил Кириленко.

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