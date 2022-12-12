Оккупанты из "Ураганов" обстреляли рынок в Горняке Донецкой области: два человека погибли
Источник:Павел Кириленко
Российские захватчики 12 декабря обстреляли город в Донецкой области. В результате очередного терроризма оккупантов 8 человек пострадали.
Оккупанты утром 12 декабря обстреляли город Горняк в Донецкой области с помощью РСЗО "Ураган". Снаряды врага попали по центральной части города, в район продовольственного рынка.
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Очередной террор российских захватчиков
По информации главы ОВА Павла Кириленко, в результате вражеской атаки погибли два человека, десять человек получили ранения.
Медики оказывают помощь пострадавшим. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.
Государство-террорист непрерывно терроризирует мирных украинцев – стреляет и будет стрелять по гражданским, пока мы не выгоним его прочь,
– подчеркнул Кириленко.
Также глава ОВА призывает всех жителей Горняка эвакуироваться. "Не подвергайте себя опасности", – добавил Кириленко.
Россияне обстреляли Горняк: жуткие кадры с места событий
Россияне сами же обстреливают Донецк
- В оккупированном Донецке в воскресенье, 11 декабря, раздавались взрывы. Сразу два района Донецка обстреляли из Макеевки.
- Россияне традиционно обвинили в обстреле украинских военных. Однако сообщение о том, что ВСУ воюют против украинских гражданских – это провокация. Украинские военные наносят удары только по базам оккупантов, складам и важным для россиян объектам.
- Предыдущий такой обстрел произошел в пятницу, 9 декабря. Россияне снова ударили по Донецку с территории Макеевки. Также оккупанты обстреляли Донецк 6 декабря.
- Обстреливая Донецк, россияне пытаются не только дискредитировать ВСУ. Также оккупанты хотят посеять панику среди людей и заставить их вступить в российскую армию.