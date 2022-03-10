Оккупанты в Изюме безжалостно разбомбили храм: видео с места происшествия

Российские оккупанты еще раз показывают, что не готовы жалеть никого. Они обстреляли храм в Изюмском районе Харьковской области.

Местные возмущаются и не могут понять, чем церковь "завинила перед русским миром". В храме выбиты все окна.

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"Чем церковь помешала "русскому миру"? Вопрос риторический, потому что она стоит на свободной от русского мира украинской земле", – отметил Антон Геращенко.

На видео видно, что храм просто насквозь прострелен.

Оккупанты обстреляли церковь: смотрите видео последствий

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