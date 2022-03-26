Оккупанты изменили стратегию по Украине, поэтому будут перебрасывать все войска, – Арестович
Источник:ютуб ФЕЙГИН LIVE
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что оккупанты с боями изменили стратегию в отношении Украины. Именно поэтому они будут перебрасывать все войска на восток Украины.
Соответствующую информацию советник главы ОП рассказал 26 марта. В частности, он пояснил, что Россия уже не упоминает о своих планах по захвату Украины.
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Алексей Арестович заявил, что люди, которые разрабатывали эту "операцию" или брали на себя ответственность за нее, уже не знают, куда деваться.
В результате тяжелой бюрократической и аппаратной борьбы они отрицают свои прошлые планы и объявили о "новых".
Скорее всего, они начнут переброску войск по другим направлениям туда на оккупированные территории, концентрируя там ресурсы,
– объяснил Арестович.
То есть речь идет о переброске войск из-под Киева, Харькова, Сум, Чернигова.
В частности, именно на территории ранее оккупированного Донбасса сконцентрировать там усилия в течение недели-другой. А ведь резервы в России не набираются.
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