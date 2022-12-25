Прощупывают оборону ВСУ: в ISW рассказали о росте активности россиян на Юге

Российские оккупанты, вероятно, проводят разведку дельты Днепра. Они пытаются выучить украинскую оборону на правобережье Херсонской области.

Аналитики Института изучения войны утверждают, что российские войска не изменили тактики на юге Украины и продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для разведки островов на Днепре. Они хотят проверить способность Украины отражать российские атаки.

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Кто причастен к "хлопку" в Крыму

В субботу, 24 декабря, на территорию временно оккупированного Нижнегорского, что в Крыму, приехал "хлопок". В ISW утверждают, что это работа украинских войск. Отмечают, что они использовали беспилотников для атаки вражеских объектов.

На видео, опубликованном ранним утром 24 декабря, видно, как украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнегорском районе Крыма.

Касающийся Кремля милблогер сообщил, что украинские войска ранним утром 24 декабря запустили семь беспилотников китайского производства "Мугин-5" из международного аэропорта "Одесса", чтобы поразить цели в Крыму.

В этом отчете утверждается, что российская ПВО сбила все семь беспилотников: пять беспилотников над Каркинитским заливом и два над Крымом при приближении к целям вблизи нефтеперерабатывающего завода в Нижнегорском районе и Таврической ТЭЦ под Симферополем. Непонятно, сбили ли российские силы беспилотник возле нефтеперерабатывающего завода. Поскольку взрывы все-таки были.

Россияне цинично обстреляли центр Херсона