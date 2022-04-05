Оккупанты в Каховке заявили о снижении зарплаты вдвое

Новый гауляйтер Каховки Павел Филипчук заявил работникам коммунальных предприятий, что оккупанты не смогут платить им же такую зарплату, как "при Украине".

Об этом сообщает издание со ссылкой на местного журналиста Олега Батурина. Он отметил, что рабочим сказали, что получать за свой труд они будут вдвое меньше, зато "будет выплата будет стабильной".

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Что известно о Павле Филипчуке

Филипчук до 2020 года был депутатом облсовета, возглавлял бюджетную комиссию. Перед нападением России он вернулся в Каховку из Сочи, где жил определенное время.

По словам депутата облсовета Сергея Хланя, в Каховке руководит "не Филипчук, а россияне".

Напомним, в Каховке местные жители героически сопротивляются оккупантам. 3 апреля люди вышли на акцию протеста против российских захватчиков. В ответ оккупанты открыли огонь по людям.

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