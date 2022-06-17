На этот раз они решили распространить фейковые "документы" от имени министра обороны Украины Алексея Резникова, которое он якобы адресовал министру иностранных дел Дмитрию Кулеби. И якобы письмо Дмитрия Кулебы к министру иностранных дел Польши Збигнева Рау.

Стоит отметить, что Резников подвел итоги визита в Брюссель и назвал 3 этапа деоккупации Украины.

Цель этих документов достаточно проста. Ведь россияне распространяют фейк о нежелании украинцев вступать в ряды Вооруженных Сил Украины. Следовательно, якобы есть необходимость принудительного возвращения в Украину тех мужчин, которые выехали за границу.



Фейковое письмо Резникова о Кулебы

Якобы после 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, за границу выехало 7 миллионов человек, поэтому нет возможности комплектовать воинские части и соединения. И якобы Дмитрий Кулеба написал письмо Збигнева Рау с просьбой предоставить информацию обо всех мужчинах граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на территории Польши.



Фейковое письмо о.

Таким образом, российские захватчики пытаются убедить жителей оккупированных территорий, что у украинских защитников есть проблемы, и что никто не хочет воевать за освобождение своего государства. Но это фейк.

Например, еще в мае 2022 года в Министерстве обороны заявили, что мобилизация выполнена на 100% . Поэтому призыв в армию проводится с меньшими темпами, потому что в начале февраля были полностью укомплектованы силы обороны. Продление мобилизации будет зависеть только от оперативной обстановки на боевых порядках.

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Кроме того, в ряды защитников становятся даже те, кто не получал повесток. Многие уходят в силы территориальной обороны. командир 127-й бригады ТРО Роман Грищенко заявил, что у него стоит очередь желающих попасть в терроборону.

Какие еще фейки распространяет российская пропаганда?