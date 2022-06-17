Цього разу вони вирішили поширити фейкові "документи" від імені міністра оборони України Олексія Резнікова, яке він нібито адресував міністру закордонних справ Дмитрові Кулебі. І нібито лист Дмитра Кулеби до міністра закордонних справ Польщі Збіґнєва Рау.

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Мета цих документів доволі проста. Адже росіяни поширюють фейк про небажання українців вступати до лав Збройних Сил України. Відтак нібито є потреба примусового повернення до України тих чоловіків, які виїхали закордон.



Фейковий лист Резнікова о Кулеби

Нібито після 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, закордон виїхало 7 мільйонів осіб, відтак немає можливості комплектувати військові частини та з'єднання. І нібито Дмитро Кулеба написав листа до Збіґнєва Рау з проханням надати інформацію про усіх чоловіків громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на території Польщі.



Фейковий лист Кулеба до Рау

Таким чином російські загарбники намагаються переконати жителів окупованих територій, що в українських захисників є проблеми, і що ніхто не хоче воювати за визволення своєї держави. Але це фейк.

Для прикладу, ще в травні 2022 року в Міністерстві оборони заявили, що мобілізація виконана на 100%. Відтак наразі призов до війська проводиться з меншими темпами, бо на початку лютого було повністю укомплектовано сили оборони. А продовження мобілізації залежатиме лише від оперативної обстановки на бойових порядках.

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Окрім того, до лав захисників стають навіть ті, хто не отримував повісток. Багато хто йде в сили територіальної оборони. командир 127-ї бригади ТрО Роман Грищенко заявив, що в нього стоїть черга бажаючих потрапити в тероборону.

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