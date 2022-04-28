Оккупанты колоннами вывозят награбленное зерно, технику и сельхозпродукцию в аннексированный Крым

Оккупанты грабят украинские города. Теперь страдает Запорожская область. Оттуда россияне вывозят сельхозпродукцию, зерно и технику в аннексированный Крым.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

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По его словам, в Запорожье оккупанты продолжают грабить города.

Из Мелитополя оккупанты фурами вывозят и продукты, и зерно, и сельскохозяйственную технику. Все награбленное везут колонны фур с заклеенными номерами в направлении аннексированного Крыма,

– заявил корреспондент

Он говорит, что накануне русские военные захватили Мелитопольский краеведческий музей. Все потому, что коллаборанты рассказали им, где находится скифское золото.

По мнению журналиста, россияне понимают, что им осталось недолго быть на украинской территории. "Они пытаются вывезти разграбленное туда, где, по их мнению, безопасно. Так же они грабили Донецкую и Луганскую области", – добавил он.

К слову, оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область. В одном из населенных пунктов от обломков пострадала бабушка, один из них прошел в 2 миллиметрах от сонной артерии.

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