Оккупанты Крыма хотят обжаловать решение суда о "скифском золоте"
26 октября 2021 , 14:16Читати новину українською
Источник:24 канал
Российские оккупанты не могут смириться с решением суда Амстердама о передаче Украине "скифского золота". Говорят, что собираются обжаловать его в суде.
Решение суда стало неожиданностью. Об этом сказал глава Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин оккупационным СМИ.
Важно Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине
Оккупанты назвали решение суда "отвратительным"
Ставленик оккупантов говорит, что шокирован таким отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма.
Это отвратительное решение, просто гадкое.И мне очень жаль. Мы обсудим это с нашими юристами, и если они сочтут возможным в процедурном смысле этого слова, то будем обжаловать,
– утверждает Мальгин.
Что этому предшествовало
- Суд Амстердама 26 октября постановил вернуть Украине экспонаты с выставки "скифского золота".
- После оккупации Крыма музеи полуострова хотели, чтобы передали ценности им. Судебная волокита длилась несколько лет.
- Речь идет об около 2 тысячах артефактов из 4 крымских музеев. Кроме золотых есть изделия из дерева, бронзы и керамики. Их стоимость оценивается в более чем 1 миллион евро.
- Раньше они хранились в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
- К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на решение суда. Он подчеркнул, что впоследствии Украине удастся вернуть и Крым.