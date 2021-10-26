Оккупанты Крыма хотят обжаловать решение суда о "скифском золоте"

Российские оккупанты не могут смириться с решением суда Амстердама о передаче Украине "скифского золота". Говорят, что собираются обжаловать его в суде.

Решение суда стало неожиданностью. Об этом сказал глава Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин оккупационным СМИ.

Важно Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине

Оккупанты назвали решение суда "отвратительным"

Ставленик оккупантов говорит, что шокирован таким отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма.

Это отвратительное решение, просто гадкое.И мне очень жаль. Мы обсудим это с нашими юристами, и если они сочтут возможным в процедурном смысле этого слова, то будем обжаловать,

– утверждает Мальгин.

Что этому предшествовало