Рішення суду стало несподіванкою. Про це сказав голова Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін окупаційним ЗМІ.
Важливо Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні
Окупанти назвали рішення суду "огидним"
Ставленик окупантів каже, що шокований таким відношенням європейського правосуддя до прав, інтересів та культурної спадщини Криму.
Це огидне рішення, просто бридке. І я з цього приводу дуже шкодую. Ми обговоримо це з нашими юристами, і якщо вони вважатимуть за можливе у процедурному сенсі цього слова, то будемо оскаржувати,
– стверджує Мальгін.
Що цьому передувало
- Суд Амстердама 26 жовтня постановив повернути Україні експонати з виставки "скіфського золота".
- Після окупації Криму музеї півострова хотіли, аби цінності передали їм. Судова тяганина тривала кілька років.
- Мовиться про близько 2 тисячі артефактів з 4 кримських музеїв. Крім золотих, є вироби з дерева, бронзи та кераміки. Їх вартість оцінюють у понад 1 мільйон євро.
- Раніше вони зберігались в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.
- До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на рішення суду. Він наголосив, що згодом Україні вдасться повернути і Крим.