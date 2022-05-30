Оккупанты в Крыму планируют использовать выпускников колледжей, как "пушечное мясо"

Российские оккупанты хотят использовать в войне против Украины выпускников колледжей из временно оккупированного Крыма. Однако они будут только как "пушечное мясо".

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. В России и в оккупированном Крыму уже объявили весенний призыв в ряды российской армии, который продлится с 1 апреля по 15 июля.

На заводе в оккупированном Крыму ремонтируют 3 больших десантных корабля России, – СМИ

Как действуют оккупанты

По словам Денисовой, в Севастопольском судостроительном колледже по "просьбе" военного комиссара срок сдачи выпускных экзаменов перенесли на начало июня.

Это было необходимо для того, чтобы успеть призвать выпускников в ряды российской армии. Следует заметить, что раньше, согласно графику, последним днем экзаменов было 28 июня.

Аналогичная ситуация происходит и в других учебных заведениях. В частности, в Севастопольском морском колледже, Севастопольском профессиональном художественном колледже и Севастопольском промышленно-технологическом колледже имени Маршала инженерных войск Геловани.

В этих учебных заведениях также изменяют дату последнего экзамена,

– рассказала Денисова.

Уполномоченная уже обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны в Украине с просьбой учесть эти военные преступления.

Нарушения Россией прав людей в Украине: другие новости

Оккупанты продолжают принудительно депортировать мирное население украинских городов в Россию. Людей отправляют в депрессивные регионы.

В блокадном Мариуполе россияне проводят "фильтрационные мероприятия". По словам Людмилы Денисовой , только за одну неделю оккупанты принудительно вывезли в "фильтрационный лагерь" в поселке Безымянное почти 3 000 украинцев, среди которых - более 300 детей.

Российские военные начали процесс экспроприации жилищ мариупольцев, выехавших с оккупированных территорий. Они заселяют в их дома неизвестных людей.

К теме – рабочих на заводах России умоляют идти воевать в Украину: смотрите видео

Принудительная мобилизация на временно оккупированных Россией территориях является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.