Оккупанты в Крыму устроили учения противокорабельных ракетных комплексов

Россия начала свои учения в оккупированном Крыму. Привлекли около 50 единиц военной и специальной техники.

Оккупанты проводят учения с участием береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Говорят, что их стянули на полигон Опук.

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Какая цель учений у оккупантов

Государство-агрессор намерено провести комплексное обучение по нанесению ракетных ударов методом электронных пусков с имитаторов надводных целей.

Оккупанты также объяснили, почему учения проводят именно в Крыму. Отметили, что стараются отработать действия военных по обороне побережья "от атак условного противника".

Тренировка ВСУ возле Крыма

Россия проводит военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. Они стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Задействовали около 3 тысяч военных и тяжелую технику.Более того, стягивают еще больше сил

Украинская армия накануне тоже провела учения возле временно оккупированного Крыма. В частности, на Херсонщине тренировались гранатометные подразделения "Юг". Выполняли огневые задачи по уничтожению танков.

Также вероятные воздушные атаки отражали расчеты зенитных ракетных комплексов 9А33 БМ3 "Оса-АКМ".

Важно – ВСУ будут биться до последней капли крови, – Залужный: