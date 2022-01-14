Окупанти проводять навчання за участю берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон". Кажуть, що їх стягнули на полігон Опук.

До теми Росія тренує військових в окупованому Криму: залучили авіацію та сили ППО

Яка мета навчань в окупантів

Держава-агресорка має намір провести комплексне навчання із завдання ракетних ударів методом електронних пусків з імітаторів надводних цілей.

Окупанти також пояснили, чому навчання проводять саме в Криму. Зазначили, що намагаються відпрацювати дії військових щодо оборони узбережжя "від атак умовного супротивника".

Зверніть увагу! Росія проводить військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Вони стартували у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях. Задіяли близько 3 тисяч військових і важку техніку. Ба більше, стягують ще більше сил.

Тренування ЗСУ біля Криму

Українська армія напередодні теж провела навчання біля тимчасово окупованого Криму. Зокрема, на Херсонщині тренувалися гранатометні підрозділи "Південь". Виконували вогневі завдання зі знищення танків.

Також ймовірні повітряні атаки відбивали розрахунки зенітних ракетних комплексів 9А33 БМ3 "Оса-АКМ".

Важливо – ЗCУ будуть битися до останньої краплі крові, – Залужний: