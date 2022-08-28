Оккупанты на Луганщине проведут урок для школьников: приготовили "солянку" для промывания мозгов

Оккупанты из так называемой "ЛНР" подготовили методичку для школ на 1 сентября. Пропагандисты традиционно распространяют псевдоисторические положения о создании Украины.

оккупанты в Луганской области проведут урок для школьников

Так, оккупанты подготовили объемный многостраничный документ под названием "Структурный план урока на тему "Моя история"". Планируется, что именно с него начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году.

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В общем, этот "план" представляет собой традиционную солянку псевдоисторических фактов и безумных идей. Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена,

– сообщают в ГУР.

Отмечается, что большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

Вот несколько цитат из этой методички:

"Запад, который чувствует себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность "Сердечной Земли" – россии, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней Руси, крещенной в Херсонесе князем Владимиром".

"Древней Руси, Российской империи и современной россии была уготована судьба стать наследницей великой Византии, которая когда-то являлась центром всего цивилизованного мира, имела величайшую культуру и глубокую религиозную традицию".

"Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве".

"Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых "украинских" слов".

"Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла "Украина имени Владимира Ильича Ленина"... Украинский язык навязывался людям насильно".

тому подобное...

Следовательно, одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования.

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