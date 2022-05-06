Оккупанты в Луганской области обстреляли железнодорожное хозяйство завода "Азот" и АЗС

Российские оккупанты попали в железнодорожное хозяйство Северодонецкого завода "Азот". Также они обстреляли одну из последних АЗС в Луганской области.

Захватчики совершили обстрел по заводу и АЗС 5 мая вечером. Об этом сообщил глава Луганской ОВ 6 мая.

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Одну из последних АЗС в Луганской области обстреляли около 18:00. В то же время оккупанты бомбили железнодорожное хозяйство химического завода "Азот" в Северодонецке.

Там сразу произошел пожар. Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 квадратных метров. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Но спасателям сообщили в срок.

В общем, в городе вчера был сплошной ужас. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина от зафиксированного количества обстрелов по всей области.

– написал Гайдай.

Погибли 2 человека. Повреждены 12 зданий, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. Еще 7 домов разрушены в Рубежном, 2 – в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Орехово, Горном, Попасной

Последствия обстрелов жилых домов Луганской области / Фото Сергея Гайдая

Успех ВСУ на Донбассе

Несмотря на непрерывные обстрелы и попытки штурма, у российских оккупантов нет никакого успеха на Донбассе. ВСУ крепко держат оборону и наносят сокрушительные удары врагу. Так, 5 мая защитники Донбасса отбили 11 атак врага. Кроме того, ВСУ уничтожили:

8 танков;

11 единиц боевой бронированной техники;

5 единиц автомобильной техники противника.

Россия признала, что победного парада на Донбассе не будет

В России признали, что победного парада 9 мая в Донецке и Луганске не будет. Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на слова первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

Кириенко подчеркнул людям, что волноваться не следует, потому что "это время скоро придет". Таким образом, он хотел скрыть провал российских оккупантов на Донбассе. Потери же врага стремительно растут. По состоянию на 5 мая ВСУ ликвидировали 24 700 российских захватчиков.

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