Массированный обстрел Николаева, Вознесенска и Очакова: в ОК "Юг" рассказали детали

Оккупанты в ночь на 4 сентября атаковали Николаевщину ракетами и авиацией. Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева, Вознесенска и Очакова.

Массированный обстрел Николаева

Детали о вражеских обстрелах рассказали в оперативном командовании "Юг". Там заявили, что в течение ночи враг совершал обстрелы по позициям военных и населенных пунктов как вдоль линии столкновения, так и в тыловых районах.

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Сообщается, что оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву с применением зенитно-ракетных систем С-300.

В результате обстрела были поражены объекты портовой и промышленной инфраструктуры и жилые дома. Из-за удара врага в Николаеве существенно повреждены три лечебных и два учебных заведения, гостиница и музей.

По предварительной информации, в Николаеве в результате обстрела нет жертв и пострадавших.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что 4 сентября под обстрел попали 26 жилых домов. В них вылетели 74 окна. Также в 7 домах частично повреждена крыша.

Существенно пострадали три лечебных учреждения. В них выбиты окна, двери, изуродован фасад зданий. В лечебных кабинетах и палатах повреждена мебель и потолок, помещения засыпаны обломками,

– сообщил городской глава.

По его словам, под удар врага попали три образовательных учреждения, среди которых две школы. У них в основном выбиты окна и двери.

Враг атаковал Вознесенск и Очаков

В ОК "Юг" рассказали, что утром захватчики крылатыми ракетами "Калибр" атаковали Вознесенск и Очаков. В обоих городах российские ракеты попали в зернохранилища, повлекшие за собой масштабные пожары.

В результате обстрела ранен охранник объекта. Также с десяток жилых домов повреждены.

Силам ПВО удалось уничтожить крылатую ракету класса "воздух – поверхность" Х-59, выпущенную вражеским истребителем СУ-35 по Николаевщине.

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Заметим, что российские военные регулярно обстреливают Николаевщину. В частности, 3 сентября в Николаеве прозвучала серия взрывов. Из-за обстрелов одна женщина получила осколочные ранения.

В результате обстрела Березнеговатого в Николаевской области погиб 8-летний мальчик. Еще 4 местных жителя, среди которых 2 детей, получили осколочные ранения.

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