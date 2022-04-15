Оккупанты массово "арестовывают" людей на митингах в Херсоне, – депутат облсовета

Херсонцы продолжают героически защищать свой город. Однако выходить на митинги становится все опаснее, оккупанты готовы "арестовывать" протестующих.

Сначала российские военные искали, кто же организует акции. Однако поняли, что справиться не могут, потому стали использовать оружие. Об этом в эфире 24 канала сказал депутат Херсонского облсовета, член терробороны Сергей Хлань.

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"От своего бессилия орки сразу начали готовить массовые "аресты" людей, которые выходят на митинги", – подчеркнул Хлань.

Злые и бессильные оккупанты "арестовывают" людей

По его словам, во время последнего протеста в Херсоне оккупанты поставили ряд автозаков и готовились начать "аресты".

Сначала орки фиксировали людей, которые приходят на акции, а потом вдирались к ним по ночам,

– заметил депутат.

Однако сейчас из-за своей злобы и бессильности оккупанты начинают "арестовать" среди бела дня. Применяют квадрокоптеры для того, чтобы просто идентифицировать, кто выходит на эти митинги.

Херсонцы не сдаются

Поскольку в последнее время выходить на митинги стало довольно трудно и опасно, люди сопротивляются другими путями. Например, в Геническе сожгли военкомат, где размещались оккупанты; наклеили трезубец на дорожном знаке.

"Превращаются (действия херсонцев – 24 канал) в партизанское движение. Выходить на площадь стало опасно. Со своей бессильностью орки начали еще больше проявлять жестокость к нашим людям", – сказал Хлань.

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