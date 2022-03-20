Оккупанты массово забирают автомобили на блокпостах возле Мариуполя

Возле Мариуполя оккупанты и коллаборанты начали массово грабить украинцев во время эвакуации. В частности, у людей на блокпосте возле поселка Мангуш "изымают" автомобили.

По словам Андрющенко, Мангушский район попал под сплошную "зачистку" оккупационных властей и коллаборантов.

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У украинцев возле Мариуполя забирают авто

Коллаборанты начали массово грабить украинцев во время эвакуации. Массово "изымают" автомобили на блокпосте в районе поселка Мангуш,

– отметил Андрющенко.

По его словам, после "экспроприации" люди пешком продолжают движение в сторону Бердянска. Мариупольцы на машинах подвозят их.

Кроме того, в городе есть единичные случаи плена и незаконных арестов бывших работников правоохранительных органов. Все с активной проукраинской позицией в опасности.

В Мариуполе – критическая ситуация

Оккупанты уже третью неделю держат Мариуполь в окружении. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что еды в городе осталось на 7 дней. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь. В то же время обстрелы города не прекращаются.

Важно – Мариуполь обстреляли тяжелым вооружением из 4 кораблей ВМФ России: