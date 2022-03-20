Оккупанты массово забирают автомобили на блокпостах возле Мариуполя
Источник:фейсбук Петра Андрющенко
Возле Мариуполя оккупанты и коллаборанты начали массово грабить украинцев во время эвакуации. В частности, у людей на блокпосте возле поселка Мангуш "изымают" автомобили.
По словам Андрющенко, Мангушский район попал под сплошную "зачистку" оккупационных властей и коллаборантов.
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У украинцев возле Мариуполя забирают авто
Коллаборанты начали массово грабить украинцев во время эвакуации. Массово "изымают" автомобили на блокпосте в районе поселка Мангуш,
– отметил Андрющенко.
По его словам, после "экспроприации" люди пешком продолжают движение в сторону Бердянска. Мариупольцы на машинах подвозят их.
Кроме того, в городе есть единичные случаи плена и незаконных арестов бывших работников правоохранительных органов. Все с активной проукраинской позицией в опасности.
В Мариуполе – критическая ситуация
Оккупанты уже третью неделю держат Мариуполь в окружении. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что еды в городе осталось на 7 дней. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь. В то же время обстрелы города не прекращаются.
Важно – Мариуполь обстреляли тяжелым вооружением из 4 кораблей ВМФ России: