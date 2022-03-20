За словами Андрющенка, Мангушський район потрапив під суцільну "зачистку" окупаційної влади та колаборантів.

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В українців біля Маріуполя забирають авто

Колаборанти почали масово грабувати українців під час евакуації. Масово "вилучають" автівки на блокпосту в районі селища Мангуш,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, після "експропріації" люди пішки продовжують рух у сторону Бердянська. Маріупольці на машинах підвозять їх.

Крім того, у місті є непоодинокі випадки взяття в полон та незаконних арештів колишніх працівників правоохоронних органів. Всі з активною проукраїнською позицією під загрозою.

У Маріуполі – критична ситуація

Окупанти вже третій тиждень тримають Маріуполь в оточенні. Член української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що їжі у місті лишилося на 7 днів. Окупанти не пропускають туди гуманітарну допомогу. Водночас обстріли міста не припиняються.

Важливо – Маріуполь обстріляли важким озброєнням з 4 кораблів ВМФ Росії: