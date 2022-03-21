Оккупанты в Мелитополе отпустили издателя Михаила Кумко и его семью
Источник:фейсбук Сергея Томиленко
Россияне утром 21 марта похитили в Мелитополе группу журналисток "МВ-холдинга" и издателя Михаила Кумко с семьей. Под вечер оккупанты отпустили всех задержанных.
Семью Кумко отпустили после публичной огласки. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
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Генеральный директор "МВ-холдинга" Анна Медведь отметила, что у задержанных забрали личные телефоны.
Трех журналисток оккупанты отпустили утром.
Похищение мэра Мелитополя
Ранее мэра города Ивана Федорова россияне тоже взяли в плен. Когда ему удалось выйти, рассказал, что оккупанты требовали, чтобы он подписал документы – заявление об увольнении и назначении других людей своими заместителями, чтобы они руководили городом.
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