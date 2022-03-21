Оккупанты в Мелитополе отпустили издателя Михаила Кумко и его семью

Россияне утром 21 марта похитили в Мелитополе группу журналисток "МВ-холдинга" и издателя Михаила Кумко с семьей. Под вечер оккупанты отпустили всех задержанных.

Семью Кумко отпустили после публичной огласки. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Важно 7 часов с мешком на голове, – мэр Мелитополя рассказал о своем похищении и обмене

Генеральный директор "МВ-холдинга" Анна Медведь отметила, что у задержанных забрали личные телефоны.

Трех журналисток оккупанты отпустили утром.

Похищение мэра Мелитополя

Ранее мэра города Ивана Федорова россияне тоже взяли в плен. Когда ему удалось выйти, рассказал, что оккупанты требовали, чтобы он подписал документы – заявление об увольнении и назначении других людей своими заместителями, чтобы они руководили городом.

Важно – Оккупанты предложили властям Мариуполя сдать город: получили надлежащий ответ: