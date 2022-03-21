Родину Кумка відпустили після публічного розголосу. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Важливо 7 годин з мішком на голові, – мер Мелітополя розповів про своє викрадення та обмін

Генеральна директорка "МВ-холдингу" Ганна Медвідь відзначила, що в затриманих забрали особисті телефони.

Трьох журналісток окупанти відпустили зранку.

Викрадення мера Мелітополя

Раніше мера міста Івана Федорова росіяни теж взяли в полон. Коли йому вдалось вийти, розповів, що окупанти вимагали, аби він підписав документи – заяву про звільнення та призначення інших людей своїми заступниками, щоб вони керували містом.

Важливо – Окупанти запропонували владі Маріуполя здати місто: отримали належну відповідь: