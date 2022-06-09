Оккупанты минуют Херсонщину боеприпасами из прошлого века, – разведка

Российские боевики продолжают издеваться над временно оккупированной Херсонщиной и минуют область боеприпасами 50-х годов прошлого века.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты в Херсонской области потеряли часть временно захваченной территории, и понесли значительные потери в живой силе и технике в результате удачного контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

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Пытаясь как-то остановить наступление, российские захватчики в срочном порядке строят дополнительные линии обороны, создают заграждения и минируют территорию.

ГУР сообщает, что кафиры устанавливают советские мины 1950-х годов, которые должны быть уничтожены.

Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций.

– сообщили в разведке.

Пытаясь остановить украинских воинов старыми минами, кафиры сами обрекли себя на смерть – при попытке установки минных заграждений на старых боеприпасах уже подорвалось несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7 военной базы 49 общевойсковой армии южного военного округа России.

С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат,

– заявили в ГУР.

Запасы нового оружия и боеприпасов в России иссякают

Боевые действия продолжаются гораздо дольше, чем надеялись в Кремле. Разведка Великобритании выяснила, что запасы высокоточных боеприпасов в России, по всей видимости, значительно иссякли.

Разведчики отмечают, что это вынудило Россию использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы. Они менее надежны, менее точны и легче перехватываются.

Прогнозируют, что государство-агрессорка, скорее всего, и дальше будет пытаться заменить высокоточное вооружение.

Собственно, вторжение России в Украину показало ее неумение наносить точные удары большого масштаба. Агрессор осуществляет интенсивную и неизбирательную бомбардировку, несмотря на многочисленные жертвы среди гражданского населения.

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