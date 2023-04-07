Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что Россия могла прицельно сбросить мины с дронов. То есть оккупанты могли целенаправленно ударить по скорой помощи.

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Что известно об обстреле Берислава

Юрий Соболевский сообщил, что по состоянию на 19:24 7 апреля количество раненых возросло до восьми человек. Из них двое – работники скорой медицинской помощи, которые ехали по вызову к пострадавшим после обстрела.

Предварительно – российские солдаты прицельно сбросили мины с дронов на машину скорой помощи,

– написал Соболевский.



Оккупанты 7 апреля обстреляли машину скорой / Фото Юрия Соболевского



Оккупанты могли цинично ударить по скорой в Херсонской области / Фото Юрия Соболевского

"Еще одно военное преступление и еще одно доказательство того, что Россия, начав эту войну, хочет уничтожить именно украинский народ", – заявил чиновник.

Обстрел Херсонщины россиянами