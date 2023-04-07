Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що Росія могла прицільно скинули міни з дронів. Тобто окупанти могли цілеспрямовано вдарити по швидкій допомозі.
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Що відомо про обстріл Берислава
Юрій Соболевський повідомив, що станом на 19:24 7 квітня кількість поранених зросла до восьми осіб. З них двоє – працівники швидкої медичної допомоги, які їхали на виклик до постраждалих після обстрілу.
Попередньо – російські солдати прицільно скинули міни з дронів на машину швидкої допомоги,
– написав Соболевський.
Окупанти 7 квітня обстріляли машину швидкої / Фото Юрія Соболевського
Окупанти могли цинічно вдарити по швидкій на Херсонщині / Фото Юрія Соболевського
"Ще один воєнний злочин та ще один доказ того, що Росія, розпочавши цю війну, хоче знищити саме український народ", – заявив посадовець.
Обстріл Херсонщини росіянами
- У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти вдень 7 квітня вдарили по місту Берислав з артилерії. Тоді повідомляли, що під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.
- Як наслідок – поранені двоє фельдшерів. У ОВА розповіли, що машина швидкої їхала на виклик до жінки, яка була поранена у власному домі.
- Перед цим вранці 7 квітня вороги атакували село Станіслав Херсонської області. Вдарили з артилерії у житловий будинок. Снаряд проломив дах та здетонував. У домі була 30-річна жінка з двома своїми дітьми: 10-річною дівчинкою та 3-річним хлопчиком.
- Вони перебували в лікарні Херсона. Мати з сином – у стані середньої важкості. У дівчинки були важкі поранення, її оперували лікарі.