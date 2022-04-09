Оккупанты могут готовить диверсии на вокзалах и автодорогах

9 апреля 2022 , 19:00
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Источник:

Генштаб ВСУ

В Генштабе предупредили о высокой вероятности диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, на вокзалах и автодорогах.

Подчеркнули, что враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам всей Украины.

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Россияне продолжают готовиться к масштабному наступлению на Востоке. Оккупанты сосредотачивают основные силы на территории Мариуполя и Изюма.

Удар по вокзалу в Краматорске

Смотрите, каким был вокзал Краматорска до и сразу после удара оккупантов:

 

Автор: Ольга Музика