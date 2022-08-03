Оккупанты могут готовить контрнаступление в Херсонской области: ситуация на Юге 2 августа

3 августа 2022 , 02:11
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Источник:

ОК "Юг"

российские оккупанты могут готовить контрнаступление на Херсонщине. Также враги создают ударную группировку на Криворожском направлении.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг" о 2 августа. В этот же день в Херсонской ОВА сообщили, что ВСУ в Херсонской области уже освободили от оккупантов 53 населенных пункта

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россияне могут готовить контрнаступление на Херсонщине

2 августа ситуация на Юге была сложная и напряженная.

Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области,
– сообщило командование.

Кроме того, российские оккупанты продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны и начали создавать ударную группировку на Криворожском направлении. Кроме того, известно, что:

  • российские оккупанты попытались провести разведку боем при поддержке двух танков по рубежу Сухой Ставок – Белогорка. Однако успеха у них не было и с потерями отошли;
  • однако оккупанты позиции Украины дважды атаковали с авиации и дважды ракетами. Ударили с временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения, вертолетами и реактивными системами залпового огня "Смерч".

россияне атаковали Николаев, а также сами понесли потери

российские оккупанты в течение дня в очередной раз атаковали Николаев – 2 реактивных снаряда РСЗО "Ураган" попали в пригород. К счастью, жертв и разрушений нет.

Несмотря на это наша авиация трижды ударила по опорным пунктам и один раз – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ударили по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск,
– сообщили в ОК "Юг".

Добавили, что точно враг потерял:

  • 20 единиц личного состава;
  • 2 танка Т-72;
  • гаубица "Мста-Б";
  • 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

Окончательные потери врага дознаются. К сожалению, на выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве.

Повреждения не критичны, весь экипаж цел. С помощью портового толкателя кран был возвращен в пункт базирования.

В Черном море до сих пор много сил врага

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из:

  • 13 боевых кораблей и катеров, укрывающихся в ракетобезопасных районах. Из них 2 – это носители 15 ракет "Калибр";
  • и 3 больших десантных корабля.

Именно поэтому люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Новости Херсонщины

  • В Херсонской ОВА сообщили, что Вооруженные Силы Украины уже отбили 53 населенных пункта в области.
  • Комментируя конрнаступление ВСУ, военный эксперт Олег Жданов рассказал свое мнение, может ли ВСУ быстро освободить часть Херсонской области.
  • Жданов считает, что Генеральный штаб, вероятно, имеет определенный план по уничтожению российских войск, поэтому не исключает, что в Херсонской области может возникнуть ловушка для оккупантов.

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Автор: Діана Квасневська