Оккупанты могут готовить контрнаступление в Херсонской области: ситуация на Юге 2 августа

российские оккупанты могут готовить контрнаступление на Херсонщине. Также враги создают ударную группировку на Криворожском направлении.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг" о 2 августа. В этот же день в Херсонской ОВА сообщили, что ВСУ в Херсонской области уже освободили от оккупантов 53 населенных пункта.

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россияне могут готовить контрнаступление на Херсонщине

2 августа ситуация на Юге была сложная и напряженная.

Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области,

– сообщило командование.

Кроме того, российские оккупанты продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны и начали создавать ударную группировку на Криворожском направлении. Кроме того, известно, что:

российские оккупанты попытались провести разведку боем при поддержке двух танков по рубежу Сухой Ставок – Белогорка. Однако успеха у них не было и с потерями отошли;

однако оккупанты позиции Украины дважды атаковали с авиации и дважды ракетами. Ударили с временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения, вертолетами и реактивными системами залпового огня "Смерч".

россияне атаковали Николаев, а также сами понесли потери

российские оккупанты в течение дня в очередной раз атаковали Николаев – 2 реактивных снаряда РСЗО "Ураган" попали в пригород. К счастью, жертв и разрушений нет.

Несмотря на это наша авиация трижды ударила по опорным пунктам и один раз – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ударили по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск,

– сообщили в ОК "Юг".

Добавили, что точно враг потерял:

20 единиц личного состава;

2 танка Т-72;

гаубица "Мста-Б";

4 единицы автомобильной и бронированной техники.

Окончательные потери врага дознаются. К сожалению, на выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве.

Повреждения не критичны, весь экипаж цел. С помощью портового толкателя кран был возвращен в пункт базирования.

В Черном море до сих пор много сил врага

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из:

13 боевых кораблей и катеров, укрывающихся в ракетобезопасных районах. Из них 2 – это носители 15 ракет "Калибр";

и 3 больших десантных корабля.

Именно поэтому люди призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Новости Херсонщины

В Херсонской ОВА сообщили, что Вооруженные Силы Украины уже отбили 53 населенных пункта в области.

Комментируя конрнаступление ВСУ, военный эксперт Олег Жданов рассказал свое мнение, может ли ВСУ быстро освободить часть Херсонской области.

Жданов считает, что Генеральный штаб, вероятно, имеет определенный план по уничтожению российских войск, поэтому не исключает, что в Херсонской области может возникнуть ловушка для оккупантов.

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