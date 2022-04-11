Оккупанты мощно обстреляли Харьков и попали в многоэтажку: 8 погибших, 19 пострадавших

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. В частности, 11 апреля они попали в многоэтажку. В результате бомбежек погибли 8 человек.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, украинские защитники крепко держат оборонные позиции Харькова и области. Поэтому захватчики от бессилия продолжают "воевать" с мирным населением.

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В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек

Синегубов рассказал, что днем ​​11 апреля враги продолжили обстреливать Харьков, в частности, в районе Холодной Горы.

Несколько часов назад оккупанты в очередной раз обстреляли Салтовку, попали в 16-этажку. В результате дневных атак по городу и области, к сожалению, есть 8 погибших, в том числе ребенок 13 лет,

– отметил председатель ОВА.

Ранения получили 19 человек, среди которых двое детей 4 и 9 лет. Синегубов подчеркнул, что россияне совершают военные преступления против мирных украинцев, которые им никто никогда не простит.

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