Оккупанты на Донбассе заявили о переходе на телефонный код России – это манипуляция, – ЦПД

Россия, не имея значительных успехов в проведении спецоперации на поле боя, пытается оккупировать сознание украинцев. Так, россияне заявили о переходе на телефонный код России в Донбассе.

Переход на телефонный код России на Донбассе – манипуляция оккупантов

По их словам, абонентам ОРДЛО будет присвоен российский телефонный код +7. Впрочем, это очередная манипуляция оккупантов. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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7 мая главари ОРДЛО Пасечник и Пушилин заявили, что получение отдельного кода мобильного оператора российской системы – это важный шаг на пути к полной интеграции временно захваченных территорий Украины с РФ,

– говорится в сообщении ЦПИ.

Коды непризнанных мобильных операторов "Феникс" и "Лугаком" действительно изменились, но:

абоненты сообщают, что из "Феникса" можно позвонить только на российский "МегаФон", а из "Лугакома" – на российский "МТС".

"Феникс" и "Лугаком" остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже Россия, не заключили договор о роуминге. Это означает, что абоненты из ОРДЛО не могут использовать свои сим-карты в России.

соглашения между "Фениксом" и "Лугакомом" нет - жители временно оккупированной Донбасса не могут звонить по телефону жителям временно оккупированной Луганщины.

То есть интеграция ОРДЛО – очередная манипуляция российской пропаганды. Скорее всего, он был специально распространен до 9 мая.

Что именно агрессор может сделать на 9 мая

В западных СМИ появляется информация о том, что Россия на 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию. То есть, предполагают, что Путин в этот день официально объявит войну Украине.

На оккупированных территориях захватчики готовят "парад". В частности, в Мариуполе, Херсонской и Запорожье. Раздается еще один возможный сценарий – так называемое "присоединение" к России оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, россияне могут более активно обстреливать украинские территории. Поэтому людей призывают в эти дни действительно быть внимательными и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги .

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