Оккупанты на Херсонщине предлагают деньги за получение паспорта России

Местное население Херсона не поддерживает захватчиков. Они даже вынуждены платить деньги, чтобы люди брали российские паспорта.

Несмотря на вознаграждение, местные жители массово саботируют получение российского гражданства. Люди не хотят жить под русскими флагами.

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Дают 10 тысяч рублей

По данным украинской разведки, российские кафиры сменили тактику и начали предлагать вознаграждение за получение паспорта и поддержку так называемого псевдореферендума. Люди должны были получить по 10 тысяч рублей. Но никого результата это не принесло – местные буквально не поддерживают захватчиков.

Чтобы раздавать паспорта, россияне даже заняли помещение украинского государственного предприятия "Документ".

Для раздачи своей макулатуры россияне даже отжали украинские паспортные центры (ГП "Документ"), но желающих получить гражданство кафиров нет. Это все, несмотря на агитацию и попытки подкупа, – говорится в сообщении.

Оккупанты ужасно относятся к местным жителям на Херсонщине

Недавно россияне перестали впускать и выпускать людей с территории временно оккупированной Херсонщины. Кроме того, высшие офицеры разрешили подчиненным военным расстреливать мирное население.

Как говорится в разговоре двух оккупантов, который перехватили сотрудники СБУ, один россиянин хвастался, что майор разрешил ему убивать подозрительных людей . Что-то не понравилось – сразу выстрел.

По словам херсонского активиста Владимир Молчанов, российские кафиры похищают местных фермеров и начинают их пытать. Все для того чтобы продолжали свой агробизнес. Со временем кафиры заберут часть урожая. Никто не знает точную статистику, но несколько таких похищений получили огласку. Также россияне заставили всех зарегистрироваться, чтобы они могли дальше вести бизнес.

Ранее, еще в апреле, подобную информацию обнародовала бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, захватчики потребовали, чтобы фермеры делились с ними частью урожая.

Кроме того, кафиры, как всегда, занимаются воровством. Они вывозят украинские фрукты и овощи из Херсона в временно оккупированный Крым, где продают с надписью "Из Херсона".

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