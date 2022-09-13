Возможности пополнять запасы оккупантов на Юге сведены к нулю, – Гуменюк

Возможности оккупантов на Юге сведены к нулю. Мосты находятся под огневым контролем ВСУ.

То, что оккупанты загружают на переправы, не добирается до другого берега. Об этом рассказала начальница объединенного координационного штаба пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Кстати Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи с Юга и Крыма, – украинская разведка

Мосты под огневым контролем ВСУ

Действительно, срабатывает огневой контроль ВСУ. Россияне не могут доставить ни продовольствия, ни боекомплекта, ни горюче-смазочных материалов.

Мы имеем хорошую выдержку, чтобы дождаться полной загрузки, а потом уже точно сработать,

– объяснила Гуменюк.

Это злит оккупантов, поэтому они пытаются усилить полицейский режим.

Какая ситуация на Юге

Под контроль Украины на Юге вернулось около 500 квадратных километров. ВСУ уже освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Став и Миролюбовку.

Кстати, из-за прорыва линии обороны на Юге о купационная "власть" готовится бежать из Крыма. ФСБ приказало своим марионеткам разработать план "эвакуации". В сети появилась копия соответствующего указа, датируемого 2 сентября.

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