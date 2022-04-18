Оккупанты на Запорожье обстреляли тяжелой артиллерией Орехов и Преображенку

Российские оккупанты 18 апреля обстреляли из "Градов" Орехов и Преображенку. Среди пострадавших – 14-летняя девочка. Ее с телесными повреждениями госпитализировали.

Уголовное производство уже начали. Расследование проводят по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Военные страны-агрессора с применением реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийских средств поражения в очередной раз обстреляли город Орехов и село Преображенка Пологовского района,

– говорится в сообщении.

Россияне обстреливают дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры.

ГСЧС помогла пострадавшей девочке

В Запорожской области спасатели ГСЧС помогли 12-летней Софийке добраться до больницы в областном центре. Девочка пострадала, когда россияне обстреливали город Пологи.

Софийка травмировалась на территории одного из частных домовладений. Ударной волной девочку отбросило на землю. По предварительным данным, она получила травмы брюшной полости.

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